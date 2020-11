Hud udarec za SRBIJO: pred tekmo desetletja so ostali brez pomembnega člena Ekipa Srbski nogometaši bodo danes odigrali odločilno tekmo dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na evropsko prvenstvo. V Beogradu se bodo pomerili s Škotsko, tik pred tekmo desetletja, kot so jo poimenovali nekateri srbski mediji, pa so ostali brez Luke Milivojevića, ki je bil pozitiven na testu za covid-19, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.



