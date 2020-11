Dave Grohl čudežno desetletno bobnarko povabil na oder s Foo Fighters Primorske novice Frontman ameriške skupine Foo Fighters Dave Grohl je desetletno bobnarko Nandi Bushell iz britanskega Ipswicha v videoklicu, ki ga je pripravil The New York Times, povabil, naj ob prihodnjem koncertu Foo Fighters v Veliki Britaniji nastopi z njimi. Grohl in deklica sta se med drugim dogovorila tudi, da skupaj napišeta pesem.

