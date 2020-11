Na novomeškem sodišču se je začelo sojenje 68-letnemu Zlatanu Grčiću iz Ručetne vasi v občini Črnomelj, ki ga obtožnica bremeni poskusa uboja hčere, večletnega nasilja v družini in drugih kaznivih dejanj, poročamo v aktualni številki Dolenjskega lista. Tožilstvo je zanj na predobravnavnem naroku predlagalo 10 let in 11 mesecev zaporne kazni. Obtoženi krivde ne priznava, na sojenje pa prihaja iz ...