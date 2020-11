Ana Tavčar je pokazala svoje dolge TOčnoTO.si Ana Tavčar je novinarka, jezikoslovka in televizijska voditeljica, s katero se prebujamo v oddaji Dobri jutro. Ana pa je delila delček domače pisarne. Na Instagramu je delila fotografijo, na kateri je pokazala tudi svoje lepe dolge noge, pod fotografijo pa je zapisala, da prvo kava. View this post on Instagram A post shared […]

