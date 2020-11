Osramotitev in suspenz nista bila dovolj - masturbirajoči novinar izgubil službo RTV Slovenija Zmotno prepričanje, da ima med sestankom preko videokonference izklopljeno svojo kamero, je uglednega ameriškega novinarja stalo službe, saj so se mu pri reviji reviji The New Yorker zaradi samozadovoljevanja pokazali vrata.

Sorodno Oglasi