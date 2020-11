Možnost brezplačnega toplega obroka zaenkrat koristi le manjši del šolarjev, ki so do njega upraviče Celje.info Prejšnji teden je vlada vse slovenske občine in šole pozvala, da tudi v času šolanja na daljavo omogočijo tople obroke

Sorodno

Oglasi Omenjeni Celje

Kranj Najbolj brano Osebe dneva Tomaž Gantar

Janez Janša

Aleš Hojs

Primož Roglič

Tanja Fajon