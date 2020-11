Gantarjeve optimistične napovedi: Začetek cepljenja v drugi polovici decembra 24ur.com Vlada se je na seji seznanila tudi z Nacionalnim programom cepljenja proti covid-19. Kot je napovedal minister za zdravje Tomaž Gantar, odgovorne v ponedeljek čaka sestanek s proizvajalci cepiva, do prvih odmerkov pa bi lahko prišli že decembra in s cepljenjem začeli v drugi polovici meseca. Prvo bomo cepili najbolj ogrožene, torej starejše v domovih, zdravstvene delavce in kronične bolnike.

