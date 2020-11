Po napetem boju in polno solz, imamo zmagovalca MasterChef Slovenija 2020 TOčnoTO.si Končano je tekmovanje za naziv MasterChef Slovenija 2020. Za prestižno nagrado 50.000 € in pokal so v finalu tekmovali Kaja Jurač, Kaja Balentič in Žan Milosavljevič. Tekma je bila napeta in ganljiva, vse do zadnjega nismo vedeli, kdo si bo prislužil naziv, saj sta, potem ko je iz finala izpadla Kaja Jurač, Kaja B. in […]

