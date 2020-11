Prenos mutiranega koronavirusa z minkov na človeka vzbuja skrbi za učinkovitost cepiva RTV Slovenija Minki so prva znana živalska vrsta, v kateri je novi koronavirus mutiral in se vrnil spet na človeka. Na Danskem, kjer so potrdili prenos, izvajajo množični zakol teh živali. Novi sev naj ne bi bil človeku nevarnejši, vzbuja pa skrbi zaradi cepiva.

