Še ena zmaga jih loči do cilja Primorske novice Slovenske košarkarice so uspešno začele nastope v kvalifikacijskem mehurčku za evropsko prvenstvo 2021. V Heraklionu na Kreti so premagale Islandijo s 36 točkami razlike. Islandke so na tekmi zmogle toliko točk (58), kot jih je Slovenija do polčasa.

