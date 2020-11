V dveh dneh dvakrat v lisicah Primorske novice Policisti so se tudi v sredo ukvarjali z domačinoma, ki so ju že dan prej pridržali, ker sta bila nasilna do mame in se nista umirila niti ob njihovem prihodu. Po končanem postopku so v sredo enega od bratov znova pridržali, oba pa kaznovali zaradi več različnih kršitev.

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Tomaž Gantar

Mitja Čander

Matjaž Kek