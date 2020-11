VAR odnesel gol Messija in zmago Argentine nad Paragvajem RTV Slovenija Argentina in Paragvaj ostajata neporažena v južnoameriških kvalifikacijah za SP 2022. Medsebojni obračun v Buenos Airesu se je končal z 1:1, potem ko so po videoposnetku razveljavili gol Lionela Messija, ki bi tehtnico prevesil na stran Argentincev.

Sorodno Oglasi