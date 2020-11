Zdravstveni inšpektorat prejšnji teden izdal za 53.200 evrov kazni Lokalec.si Zdravstveni inšpektorat je prejšnji teden v zvezi z obvladovanjem epidemije novega koronavirusa izrekel za 53.200 evrov kazni, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Kot je zapisano v poročilu inšpektorata, so opravili 2459 nadzorov, izdali pa 95 prekrškovnih sankcij, 163 opozoril in 61 upravnih ukrepov. V tednu od 3. do 9. novembra je policija, ki […]

