Policisti policijske postaje Dolenjske Toplice so zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo pri 36-letnem moškem iz okolice Žužemberka. Pri tem so našli in zasegli okoli pol kilograma prepovedane konoplje. Zoper kršitelja bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitev določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi ...