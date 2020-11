Brodnjak: Rezultati NLB so mnogo boljši, kot smo se nadejali SiOL.net Poslovanje skupine NLB letos zaznamuje vpliv covid-19, a so devetmesečni rezultati po ocenah predsednika uprave NLB Blaža Brodnjaka dobri in kažejo trdnost in odpornost trajnostnega poslovnega modela. "Rezultati so zelo dobra novica in mnogo boljši, kot smo se lahko nadejali aprila. Na vseh področjih je bilo poslovanje zelo dobro," je dejal.

