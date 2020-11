Civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo: Neupoštevanje zdrave pameti in modrosti terja svojo ceno – n Nova24TV V civilni iniciativi Prebudimo Slovenijo pravijo, da vladne odločitve razumejo kot optimalne v danem trenutku, “jih podpiramo in odobravamo zlasti to, da vlada v primeru spremenjenih razmer ukrepa hitro“. Vlada po njihovo odločitve prilagodi potrebam ter reagira na smiselne pripombe iz strokovnih ali političnih krogov. “Ugotavljamo, da je trenutna vlada izjemno delovna, požrtvovalna, saj koristi l ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni korona virus

RTV Slovenija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Jernej Vrtovec

Jelko Kacin

Zdravko Počivalšek