Zagrebško sodišče je danes na prvi stopnji obsodilo nekdanjega hrvaškega premierja in predsednika HDZ Iva Sanaderja na osem let zapora zaradi odtujitve več milijonov evrov iz javnih podjetij preko oglaševalskega podjetja Fimi-media. Kot krivo so spoznali tudi vladajočo hrvaško stranko HDZ. Gre za sodbo na ponovljenem sojenju v primeru Fimi-media.