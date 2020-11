Orban: Merilo vladavine prava ne more biti pogoj za pridobivanje evropskih sredstev RTV Slovenija Madžarski premier Viktor Orban je poudaril, da Madžarska ne more privoliti v to, da bi bilo spoštovanje načela vladavine prava pogoj za pridobivanje evropskih sredstev. Kot je dejal, bi Evropska unija v tem primeru postala podobna Sovjetski zvezi.

