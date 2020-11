Delno zadovoljstvo, bolezen se je zagotovo poznala SiOL.net Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so se v četrtek po treh tednih vrnili v tekmovalni ritem. Na tekmi državnega prvenstva so s 4:1 premagali HD Hidria Jesenice. "To ni bilo tisto, kar bi moralo biti, zagotovo se nam je bolezen poznala. Gradili bomo na tej tekmi in odšli optimistično k Feldkirchu," pravi napadalec Jesenic Blaž Tomaževič, ki bo v soboto s soigralci po dolgem času znova lovil alpske točke. Člani HK SŽ Olimpija bodo gostili Vipiteno.

