V spopadu med Pakistanom in Indijo v Kašmirju mrtvi vojaki in civilisti Demokracija V obstreljevanju med pakistanskimi in indijskimi mejnimi silami danes na spornem območju Kašmirja je umrlo in bilo ranjenih več vojakov in civilistov. Gre za enega najbolj smrtonosnih incidentov na območju v zadnjih nekaj mesecih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tako Pakistan kot Indija krivdo za začetek obstreljevanja pripisujeta eden drugemu.

