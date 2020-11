Mariborska univerza in UKC skupaj razvila celo-obrazne maske #video SiOL.net Rektor mariborske univerze Zdravko Kačič je danes vodstvu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor predal celo-obrazne zaščitne maske, ki so jih razvili v skupnem razvojno raziskovalnem projektu. V sklopu projekta Slomask sicer skupaj z nekaj podjetji še vedno razvijajo tudi pametno in za medicino uporabno masko, ki bo narejena po meri uporabnika.

