Ali sodba vrhovnega sodišča omejuje dostop do sodb sodišč? 24ur.com Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je v odzivu na sodbo vrhovnega sodišča, ki naj bi omejevala dostop do sodb, DZ zaprosila za sprejem avtentične razlage zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Želi si preprečiti razhajanja v razumevanju dostopa. V Sodnem svetu pa poudarjajo, da sodba ni posegla v obveznosti sodišč glede dostopa.

