Nekoč kuhal kraljici in Beckhamu, danes pa Luki Dončiću 24ur.com Šolal se je na eni najbolj priznanih kuharskih šol v Londonu, izkušnje pa tam nabiral tudi v dveh najprestižnejših restavracijah. Kuhal je za angleško krajico in za Davida Beckhama, zdaj pa vsakodnevno skrbi za prazen želodec Luke Dončića. Domen Demšar je Lukov dober prijatelj ter njegov osebni kuhar. Vsak dan zanj pripravi tri obroke, ki so strogo načrtovani in prilagojeni Lukovim treningom in c...

