V Izoli najemnikom občinskih lokalov ne bo treba plačati najemnin Primorske novice Na včerajšnji redni seji izolskega občinskega sveta so svetniki za obdobje od 19. oktobra do preklica veljavnosti ukrepov, povezanih z zajezitvijo epidemije, oprostili plačila najemnin najemnike občinskih poslovnih prostorov in uporabnike javnih površin v občini za gostinsko ter trgovinsko ponudbo.

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Marjan Šarec

Zdravko Počivalšek

Jože P. Damijan