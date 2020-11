Opravičevanje nasilja: RTV obžaluje prispevek z Anisom Ličino #video SiOL.net "Pavšalna izjava, da bi morali novinarji nositi napise RTV, pa jih protestniki ne bi napadli, je žalitev za vse novinarje in novinarski poklic," so nam v zvezi s prispevkom v oddaji Tednik, v katerem je nastopil Anis Ličina, ki je bil po poročanju medijev v preteklosti vpleten v trgovino z drogami in tihotapljenje migrantov, sporočili iz RTV Slovenija.

