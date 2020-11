Petkovi kolesarji pripravili protestno razstavo Janševih tvitov RTV Slovenija Kolesarski protestniki so namesto petkovega protesta pripravili ulično razstavo. V središču več slovenskih mest so razobesili plakate s tviti premierja Janeza Janše na Twitterju in jih pospremili s komentarji o njihovi neprimernosti.

Sorodno

Oglasi