Obama v avtobiografiji: »Temnopolti in belci so me celo življenje obravnavali, kot da nisem dovolj č Mladina Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama je napisal svojo tretjo knjigo spominov z naslovom Obljubljena dežela, ki bo izšla 17. novembra. V njej na 768 straneh opisuje svoje življenje od otroštva do konca prvega predsedniškega mandata leta 2013. Obama v knjigi izraža prepričanje, da je njegova izvolitev leta 2008 sprožila val bridkih zamer med nasprotniki, ki so gnale republikansko obstrukcijo in povsem spremenile...

Sorodno





Oglasi