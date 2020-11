Negativni testi odlična popotnica za tekmo z Grkinjami 24ur.com Slovenske košarkarice so se po uspešnem uvodu v drugi cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2021 in zmagi nad Islandkami s 94:58 povsem osredotočile na tekmo z Grkinjami. Osrednja tekma kvalifikacijske skupine A jih v Heraklionu na Kreti čaka danes ob 18.50 s prenosom na Kanalu A in VOYO.

Sorodno









Oglasi