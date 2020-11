Po skoraj desetletju konec ljubezni Olivie Wilde in Jasona Sudeikisa 24ur.com Igralski par, ki je svojo zvezo začel leta 2011, naj bi se razšel že v začetku tega leta. Zvezdnika sta bila zaročena kar sedem let, skupaj imata dva otroka, 6-letnega Otisa ter 4-letno Daisy. Olivia in Jason ostajata prijatelja, skupaj pa skrbita tudi za otroka, ki ostajata središče njunega sveta.

