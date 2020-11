'Če si pijan in za volanom ubiješ dva človeka, to ni nesreča' 24ur.com V zavodu Varna pot v martinovem tednu opozarjajo, da slovenska zakonodaja vse prepogosto ščiti predrzne voznike, ki sedejo pijani za volan. Predsednik Robert Štaba je spomnil na razveljavitev sodbe vozniku, ki je pod vplivom alkohola in drog povzročil smrt dveh pešcev. Poudarja, da je naša zakonodaja "polna lukenj, ruši vrednote, vzgojo, kulturo, medsebojno sožitje v prometu, spoštovanje, kvalite...

