Ekonomist Jože P. Damijan je konec oktobra (s podporo intelektualcev iz omrežja Foruma 21) prvakom koalicijskih strank SMC, NSi in DeSUS poslal programski dokument s prioritetami nove levičarske vlade do volitev 2022, o katerih so se prej domnevno poenotili v opozicijskih strankah LMŠ, SD, Levica in SAB, ter vabilo k pogovorom. No, prva je njegovo vabilo zavrnila Nova Slovenija, včeraj pa tudi SMC ...