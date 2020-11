Tretji prosti trening minil v znamenju dežja in spolzkega asfalta Dnevnik Nizozemec Max Verstappen je bil najhitrejši na tretjem prostem treningu za veliko nagrado Turčije v Istanbulu. Zadnji trening pred kvalifikacijami je minil v dežju, ki je na že tako na novem in zelo spolzkem asfaltu moštvom povzročil veliko težav in...

Sorodno











Oglasi