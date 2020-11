Po negativnih izvidih testov Slovenke na Kreti še z gostiteljicami RTV Slovenija Po polovici kvalifikacij za evropsko prvenstvo so slovenske košarkarice še neporažene in na vrhu skupine A, tik za njimi pa so Grkinje, s katerimi se bo vrsta Damirja Grgića pomerila ob 19. 00.

Sorodno













Oglasi