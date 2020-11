Od ponedeljka parkiranje v Piranu do 60 minut brezplačno Primorske novice Zaradi začasne vladne prepovedi izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov in s tem ukinitve brezplačnega avtobusa na relaciji Fornače-Tartinijev trg-Fornače, bo od ponedeljka, 16. novembra, v starem mestnem jedru Pirana prebivalcem in obiskovalcem starejših občanov omogočena ena ura brezplačnega parkiranja.

