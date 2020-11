Armenci in Azerbajdžanci izmenjali trupla padlih, Armenija izgubila več kot 2300 vojakov Svet 24 Armenske oblasti so danes sporočile, da je bilo v šestih tednih spopadov z Azerbajdžanom za Gorski Karabah ubitih 2317 armenskih vojakov. Spopadi med stranema so se končali ta teden z mirovnim sporazumom, pri katerem je posredovala Rusija.





