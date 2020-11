Umrl je izumitelj Peter Florjančič Primorske novice V 102. letu starosti je danes ponoči umrl slovenski izumitelj Peter Florjančič, so za spletni portal Siol potrdili na Občini Bled. Florjančič je patentiral okoli 400 izumov, do faze proizvodnje jih je prišlo 43. Med njimi so okvirčki za diapozitive, razpršilec za parfum in stroj za brizganje plastike.

Sorodno































Oglasi