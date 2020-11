Umrl arhitekt, fotograf in scenograf Tone Mlakar Dnevnik V 100. letu starosti je umrl slovenski arhitekt, fotograf in scenograf Tone Mlakar, so danes sporočili iz Slovenskega filmskega centra. Mlakar je kot scenograf med drugim sodeloval pri nastajanju prvega slovenskega zvočnega celovečernega igranega...

