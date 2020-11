Avstrijce od torka pa do predvidoma 7. decembra čaka popolno zaprtje, je danes na novinarski konferenci potrdil kancler Sebastian Kurz, potem ko so o tem že poročali tamkajšnji mediji. Večjih presenečenj ni, ukrepi so pričakovani, Kurz pa je pred novinarji danes vztrajal, da drugače ne gre, saj dosedanji ukrepi niso zajezili epidemije.