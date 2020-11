V tožbi SDS-a proti Rizmanu zaradi očitka, da stranko financira tuj režim, ni poravnave RTV Slovenija Med profesorjem Rudijem Rizmanom in stranko SDS v primeru odškodninske tožbe ni bila sklenjena poravnava. Postopek na sodišču se bo nadaljeval predvidoma decembra, ko bodo zaslišali Rizmana in predsednika SDS-a in premierja Janeza Janšo.

