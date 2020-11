Po premoru rokometašice spet za državno prvenstvo, visoka zmaga Ajdovk Sportal V soboto je bila po tritedfenskem premoru spet odigrana tekma prve rokometne lige za ženske, v kateri sta se pomerili ekipi Z'dežele in Mlinotest Ajdovščina. Visoke zmage so se veselile gostje. Na naslednjo tekmo državnega prvenstva bo treba počakati do 25. novembra.

