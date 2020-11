Besna Aleksandra Pivec je zaradi »kurbe s plesa« obračunala z Damijanom in izpostavila še hinavščino Reporter Nekdanja predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je obračunala z Jožetom P. Damijanom in še posebej z njegovima zaveznicama Tanjo Fajon in Alenko Bratušek. Damijana skušajo opozicijske stranke postaviti za mandatarka Koalicija ustavnega loka, a Pivčeva še ni p

Sorodno







Oglasi