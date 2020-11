Egiptovski arheologi so v nekropoli nedaleč od Kaira odkrili skrivališče starodavnih krst, kar je že drugo tovrstno odkritje na tem območju letos. Tokrat so v treh podzemnih jaških v nekropoli v Sakari, v bližini slovite stopničaste Džoserjeve piramide našli več kot sto zapečatenih in nedotaknjenih sarkofagov ter 40 pogrebnih mask in kipov.