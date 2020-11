ANIMACIJA: V ponedeljek nas bodo dosegle prve resnejše padavine v tem mesecu 24ur.com November v dolgoletnem povprečju velja za najbolj siv in tudi najbolj moker mesec v letu, a letos nam je vsaj s padavinami prizaneseno, saj več kot nekaj kapelj dežja v tem mesecu še ni padlo. A to se bo kmalu spremenilo. Od zahoda se nam namreč približuje fronta, ki bo poskrbela za moker in hladen ponedeljek. Meja sneženja se bo popoldne, ko bo zapihal severovzhodni veter, spustila do nadmorske ...

