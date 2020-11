Nakazilo mesečnega temeljnega dohodka Gorenjski glas Kranj – Samozaposleni, družbeniki in kmetje so po zakonu o začasnih ukrepih za omilitev posledic covida-19 upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka. Tisti, ki so do konca oktobra vložili izjavo, da zaradi posledic epidemije ne morejo opravljati...

