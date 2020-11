Protesti v Peruju terjali žrtve Dnevnik V perujski prestolnici Lima so v soboto izbruhnili spopadi med policijo in protestniki, ki so se zaradi odstavitve predsednika države Martina Vizcarro na ulicah zbrali že šesti dan zapored. Mediji poročajo o najmanj dveh smrtnih žrtvah, več deset...

Sorodno



































































Oglasi Omenjeni ustavno sodišče Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Andrej Šircelj

Tomaž Gantar

Jože Podgoršek