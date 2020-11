Protesti v Belorusiji so se sprevrgli v nasilne izgrede, aretirali 328 ljudi 24ur.com V Belorusiji so na novih protivladnih protestih danes spet posredovale varnostne sile. Po družbenih omrežjih so zakrožili posnetki oboroženih in zamaskiranih policistov, ki so uporabili solzivec in šok granate. V Minsku so oblasti spet zaprle več postaj podzemne železnice, da bi tako protestnikom otežile dostop do shoda. Tudi mobilni internet je že od jutra izklopljen, več ulic pa je zablokiranih.

Oglasi Omenjeni Internet Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Tadej Pogačar

Janez Janša

Matjaž Kek

Josip Iličić