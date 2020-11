Po osvojenem naslovu: Nimam besed, s katerimi bi opisal te občutke 24ur.com VN Valencie je ponudila zares izjemen boj za prvo mesto med Francom Morbidellijem in Jackom Millerjem, ki pa je minil v senci Joana Mira. 23-letnik je s sedmim mestom postavil piko na i fantastični sezoni, v kateri je nenadejano prišel do naslova prvaka. Španski dirkač je tako Suzukiju pripeljal prvi naslov v elitnem razredu po Kennyju Robertsu mlajšemu in letu 2000.

Oglasi Omenjeni Jorge Lorenzo

Suzuki

Španija

Yamaha Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Tadej Pogačar

Janez Janša

Matjaž Kek

Josip Iličić