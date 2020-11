Teorija se je na dirki v Turčiji prelila v prakso. Potem ko je bilo jasno, da bo britanski zvezdnik Lewis Hamilton le stežka ostal brez naslova prvaka formule 1 za sezono 2020, je v Turčiji dokončno pobegnil tekmecem in sedmič v karieri postal svetovni prvak. Za piko na i je to dosegel z novo zmago. Dirko sta na zmagovalnem odru končala še Mehičan Sergio Perez (Racing Point) in Nemec Sebastian Vettel (Ferrari).



