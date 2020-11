Nor koš Duščaka, Krka v drami izgubila SiOL.net Na uvodni nedeljski tekmi 7. kroga regionalne košarkarske lige ABA so košarkarji Krke v izjemno izenačeni končnici izgubili proti Megi. Cedevita Olimpija ni imela težav pri pohodu do nove zmage, z neverjetnim metom pa je za potezo kroga poskrbel Dan Duščak. Koper Primorska je v soboto vknjižila nov poraz, tokrat pri Mornarju. Dve tekmi sta zaradi pozitivnih testov prestavljeni.

