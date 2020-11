Alen Kobilica in Maja Prašnikar postala starša, razveselil ju je Val 24ur.com Maneken in pevka sta na omrežju Instagram naznanila veselo novico. Postala sta ponosna starša malemu Valu, ki je na svet prikukal na zanju srečni datum, petek 13. Alen, ki je konec avgusta praznoval svoj 50. rojstni dan, je s sledilci delil fotografijo prepletenih rok in dodal zapis ob veselem dogodku.

